Education : Le sport scolaire avec l’USEP fait sa rentrée !

Jeudi dernier, le sport scolaire du 1er degré, l’USEP, a fait sa rentrée dans les locaux du service de l’Education nationale.

A cette occasion, l’association de coordination USEP Iles du Nord a réuni l’ensemble des acteurs associatifs afin d’échanger sur les priorités et les orientations nationales et départementales de cette nouvelle année scolaire. Les services de l’Education nationale remercient Christophe Chicot, vice-président de l’USEP Guadeloupe pour son intervention en visioconférence ainsi que Wendy GUMBS du service des sports de Saint-Martin pour son accompagnement. Une année riche en rencontres sportives associatives scolaires est programmée sur les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Vive le sport !

