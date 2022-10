SEMAINE BLEUE : L’association La Couronne expose à la Collectivité

L’art avait également sa place dans le programme de la Semaine Bleue qui se déroulait du 3 au 8 octobre, une exposition d’œuvres artistiques des aînés fut organisée le jeudi 6 octobre en matinée grâce à la Couronne – Espace Générationnel.

Marie-Pierre Bajazet-Jacob, présidente de l’association et de l’Engagement Sociétal de Saint-Martin, se réjouissait de participer à la Semaine Bleue qui a permis pour la première fois de valoriser les séniors de la Couronne – Espace Générationnel qui œuvre au bien vieillir de cette génération. Pour l’occasion, de nombreux travaux manuels artistiques ont été exposés au public dans le hall de l’Hôtel de la Collectivité jeudi dernier de 9h à 11h30. Plusieurs séniors ayant réalisé lesdites œuvres étaient présents lors de l’évènement, dans une ambiance bon enfant. Peintures (réalisées par Marie-Pierre Bajazet-Jacob), coussins en crochet, petites poupées créoles artisanales, serviettes cousues à la main, décorations, proverbes illustrés, les aînés de la Couronne ont été pour le moins productifs, les couleurs brillaient de leurs créations disposées sur l’étal de l’association créée en 2016 afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées en développant des liens entre les jeunes et les aînés du territoire. Les membres de l’association se réunissent toutes les semaines pour un atelier ou une animation avec un thème particulier qui tourne toujours autour du bien vieillir chez soi. Les ateliers sont ouverts à toutes les générations le jeudi après-midi de 14h à 17h30 dans le local de l’association La Sucrerie à Concordia. La Couronne propose également des activités dans les quartiers. L’exposition de jeudi passé fut également l’occasion pour les séniors d’échanger avec petits et grands venus découvrir leurs réalisations artistiques, créant ainsi du lien intergénérationnel comme la Semaine Bleue le préconisait. _Vx

Infos : +59 0690 99 04 29

lacouronne97@gmail.com

https://www.facebook.com/lacouronne97

