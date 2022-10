Course à pied : Plus de 100 coureurs présents pour les Foulées de la Rentrée 2022

Ce dimanche 9 octobre, l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin a organisé les Foulées de la Rentrée 2022. Avec plus de 80 coureurs inscrits sur le parcours de 5km dans Marigot, et une trentaine de jeunes sur le 2km allant du parking de Galisbay au port, on peut dire que l’événement a marqué le début de la saison pour beaucoup.

Côté résultats, chez les hommes, Grégory Pigeon a confirmé son statut de favori en s’adjugeant la 1ère place avec un temps de 18’41’’. Du côté des femmes, Maniez Valérie monte sur la 1ère place du podium après avoir bouclé l’épreuve du 5 km en 22’47’’.

À noter, la belle performance de Désirée Gamiette, la jeune athlète de l’ASCSM qui termine 3ème toutes catégories confondues en 23’55’’.

Sur le parcours de 2km, Cowan Micha s’impose en 8’33’’ chez les garçons, et Richardson Charday chez les filles en 8’54’’.

Des résultats qui laissent augurer une belle compétition pour le relais du 11 novembre à venir, et pour les autres courses sur route qui auront lieu tout au long de la saison 2022-2023.

Le club tient à remercier les bénévoles qui apportent leur soutien pour assurer la sécurité et le ravitaillement sur le parcours, ainsi que les coureurs qui répondent toujours présents à chaque course organisée par l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin.

Bonne saison à tous ! _AF

