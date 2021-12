« Super Saint-Martin ! » : Un nouveau livre de coloriage destiné  à mettre en valeur la nature et le patrimoine de la « Friendly Island » !

L’association Les Fruits de Mer a publié « Super Saint-Martin ! », un nouveau livre d’activités bilingue unique, qui invite les jeunes à explorer et à célébrer la nature et le patrimoine de l’île de Saint-Martin.

Ce livre propose plus d’une centaine de pages de découverte et de plaisir, avec des labyrinthes, des jeux de mots, des coloriages, des activités d’écriture créative, et bien plus encore. Le livre présente plus de 150 plantes et animaux que l’on peut voir à Saint-Martin, dont certains que l’on ne trouve qu’ici et nulle part ailleurs dans le monde !

« Nous espérons que les jeunes, et les familles de Saint-Martin, apprécieront vraiment ce livre, pendant la période des fêtes et au-delà », a déclaré l’auteur Jenn Yerkes. « Il est important que les jeunes aient des livres sur leur lieu de vie. Imaginez faire un jeu de mots mêlés avec des noms locaux pour les oiseaux, inventer de courtes histoires sur les créatures nocturnes de cette île, imaginer un nouveau type d’insecte ou créer un magnifique motif floral pour une robe traditionnelle ! »

Mark Yokoyama, co-fondateur de l’association Les Fruits de Mer ajoute, « chaque activité est en anglais et en français, le livre peut donc également être un excellent outil pour l’apprentissage des langues ».

Cent exemplaires gratuits de « Super St. Martin ! » ont été offerts à l’Amuseum Naturalis en décembre et le seront également en janvier 2022 grâce au sponsor, Delta Petroleum.

Pour rappel, Amuseum Naturalis a pour vocation de mettre en valeur la nature et le patrimoine de Saint-Martin.

Le livre « Super St. Martin » est disponible en téléchargement gratuit sur http://lesfruitsdemer.com. Les enseignants et les animateurs de groupes de jeunes intéressés par ce nouvel ouvrage sont encouragés à contacter l’association « Les Fruits de Mer » à l’adresse info@lesfruitsdemer.com.

Les entreprises ou les particuliers, qui souhaitent parrainer cette belle initiative pour les écoles, sont invités à contacter l’association. Le livre est aussi disponible sur www.amazon.com dans le monde entier.

« Super St. Martin ! » a été réalisé avec le soutien de la Collectivité de Saint-Martin, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et de Delta Petroleum.