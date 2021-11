VIE ASSOCIATIVE : Association Tournesol : quand le handicap devient une force

L’association qui vient en aide aux personnes en situation de handicap a ouvert les portes de ses nouveaux locaux le temps d’une matinée, découverte des activités et services proposés dans une ambiance de grande solidarité et d’enthousiasme.

Créée en 2007 vu l’absence de structure sur le territoire, l’association Tournesol a fait du chemin depuis. D’abord par la création de l’accueil de jour avec un animateur spécialisé en 2011 où étaient accueillis des enfants et adolescents qui n’avaient pas de place en SESSAD (service d’accompagnement des enfants en situation de handicap), leur permettant ainsi de sortir de chez eux. On compte à ce jour dix-sept personnes entre 13 et 54 ans encadrées par deux animateurs. La musique berce en permanence ce local dédié au développement corporel, cognitif, intellectuel et expressif au travers d’activités telles que le puzzle, le calcul, la lecture, etc.

L’atelier technique se remarque à son pan de mur recouvert de photos des jeunes à l’œuvre : peinture, assemblage, découpage, création, que ce soit au sein de l’association ou en extérieur. Et les sorties ne sont pas en reste : équitation, peinture sur céramique (Pinky Chich), karaté (avec Thierry, Carribean Karaté Oyama), leurs nombreux bienfaits ont été rapidement constatés. Depuis le 8 janvier 2021, le projet ambitieux d’insertion professionnelle pour des adultes en situation de handicap avec déficience intellectuelle cofinancé par le FSE (Fonds Social Européen) est un réel succès. Douze personnes entre 18 et 41 ans sans traitement médicalisé nécessitant une prise en charge ni de pathologie psychiatrique bénéficient désormais de ce programme qui vise à mettre en lumière l’immense potentialité des personnes déficientes intellectuellement, et qu’avec un accompagnement adapté (tuteur) et un maximum d’autonomie, leur capacité à gérer autrement leur vie, à travailler et à produire dans le bien-être, est indéniable. S’il y a bien un jeune homme qui en est la preuve, c’est Elijah, artiste peintre dont la galerie se trouve à l’association Tournesol qui l’a aidé à créer son entreprise individuelle, et à qui l’on doit la fresque iguane au dernier SXM Festival. Elijah jouit des lieux contre quelques heures de son temps où il anime des ateliers de dessin avec d’autres jeunes en accueil de jour. Vivement le vernissage ! _Vx

Infos : 05 90 29 58 82 – Email : ass.tournesol2007@gmail.com

4 Rue du Soleil Levant – Concordia

Heures d’ouverture : lundi au vendredi 9h30 à 12h30 & 14h à 17h30