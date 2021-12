MICRO-TROTTOIR SPÉCIAL SAINT-SYLVESTRE : « Quels sont vos projets pour la soirée du Nouvel An ? »

« Je vais sortir avec des amis, on a décidé de ne rien prévoir précisément, juste s’amuser et aller danser. Je n’ai jamais vraiment aimé les fêtes de fin d’année mais après l’année 2021 et tout ce qui s’est passé ici, je crois qu’on a tous besoin de souffler un coup et de profiter des bons moments en espérant que 2022 soit moins compliquée parce que ça a été dur ces dernières semaines. Moi j’ai envie de souhaiter une bonne année aux lecteurs du Faxinfo… alors bonne année à tous ! » Mack

« On fêtera ça en famille, comme toujours, on aime se réunir et faire le point sur l’année écoulée, c’est devenu une tradition, ça ressemble un peu à une thérapie familiale mais pas du tout ! C’est notre façon à nous d’exprimer notre reconnaissance sur ce que la vie nous apporte et le plaisir d’être ensemble. Le rythme infernal du quotidien nous fait souvent oublier que les moments passés avec les gens qu’on aime sont précieux. Mais on sortira quand même pour aller admirer le feu d’artifice à Grand-Case, je ne le manquerais pour rien au monde. » Monique

« Je vais peut-être manquer d’originalité mais je ne fête généralement pas les réveillons de fin d’année, que ce soit Noël ou le Nouvel An, mais 2020 et 2021 ont été des années tellement particulières, avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui s’est passé ici à Saint Martin, j’ai envie de marquer le coup pour le passage à 2022 en espérant un peu plus de douceur, que les gens se retrouvent sans stresser au lendemain, on dira ce qu’on veut mais pendant la nuit du Nouvel An, il y a cette ambiance-là dans les rues. On va donc sortir et s’en imprégner, avec le feu d’artifice comme apothéose évidemment ! » Yasmine

« Alors, une fois n’est pas coutume, cette année, on va combiner réveillon de Noël et réveillon de Nouvel An parce qu’il y a eu des annulations de vol pour plusieurs amis et membres de ma famille et comme nous n’étions pas ensemble le 24 décembre comme prévu, on va rattraper tout ça. On passera la dernière journée de l’année 2021 à la plage et le soir ce sera au restaurant parce que personne ne veut cuisiner et ça me va très bien ! Surtout que j’ai l’intention d’emmener tout le monde au feu d’artifice pour clôturer l’année. » Jack