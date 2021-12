EXPOSITION Le retour des aquarelles signées Christ’ L

L’artiste peintre et auteure Christiane « Chris » Ladeon expose à nouveau ses toiles dans le cadre de l’exposition « Colours of The Nature » à Marigot.

Originaire de Martinique, Christiane Ladeon s’est installée à Saint Martin il y a maintenant 25 ans. Artiste à part entière, Christiane fait montre de nombreux talents, que ce soit celui de la peinture ou de l’écriture… Elle a le don d’utiliser l’art comme moyen d’expression pour faire face aux aléas de la vie, l’auteure s’est d’ailleurs racontée dans un livre intitulé « l’endométriose, de l’ombre à la lumière » qui retrace son expérience de la maladie et des souffrances qui y sont liées. Elle en ressort différente, plus ouverte sur le monde et consciente que la vie est précieuse. Passionnée par l’art et forte de plusieurs cours chez Sol’Art en 2015, Christiane décide de tenter l’aventure de la peinture.

La magie au bout de ses pinceaux se confirmera très vite, la justesse des combinaisons des couleurs ressort de ses toiles et ses aquarelles sont d’une douceur qui souligne son âme d’artiste. Sa première exposition dans le hall principal du centre commercial West Indies à Marigot avait été vivement remarquée. Le talent de Christiane est à nouveau exposé pour la cinquième fois avec « Colours of The Nature », véritable immersion dans l’univers merveilleux de cette artiste unique. Le thème est cette fois axé sur la nature et le besoin d’en prendre soin autant que de soi-même, avec son propre style et ce sentiment de bienveillance transmis par ses peintures. Car comme elle le dit si bien « Pour moi, la peinture est un véritable cri à la Vie, à l’Amour… ». L’exposition « Colours of The Nature » se clôture déjà ce 31 décembre, il serait difficile de trouver une meilleure façon de terminer l’année 2021 qu’aller admirer les œuvres de Christiane Ladeon. Les peintures sont visibles à la Villa MassaÏ sur le front de mer à Marigot de 10h à 16h. _Vx

Infos : 06 90 74 53 57

www.christianeladeon.com