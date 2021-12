Les forces de l’ordre visées par des tirs de fusée de détresse et des jets de cocktail Molotov

La première partie de nuit de mardi a été très agitée. Deux véhicules ont été incendiés à Saint-James et Agrément. « Les forces de l’ordre ont fait l’objet de tirs de fusée de détresses ainsi que des jets de cocktail Molotov. Il n’y a pas eu de blessés », précise le lieutenant-colonel, Maxime Wintzer.

A Sandy-Ground, des saccages ont été constatés par les gendarmes, notamment celui d’une laverie.

A 4 heures du matin, une barricade était en cours de montage à Quartier d’Orléans. Les militaires sont intervenus et malgré des jets de pierre et de cocktails Molotov en leur direction, le barrage a été dégagé. A noter qu’un individu a été interpellé. Les forces de l’ordre ont saisi également un scooter en vue de destruction, car non conforme pour circuler sur la route. _AF