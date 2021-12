SOCIÉTÉ : Retour sur le Petit Déjeuner de l’Entrepreneur

La troisième édition de cet événement qui s’est tenu sur une matinée au Lycée Professionnel Daniella Jeffry a répondu aux attentes des participants.

Le Petit Déjeuner de l’Entrepreneur est un événement organisé par la FipCom / MEDEF qui offre un espace de partage, d’écoute, d’échange et de rencontres entre les professionnels de tout secteur et les officiels de la Collectivité et de la Préfecture. Situation sanitaire oblige, les précautions d’usage étaient de rigueur avec présentation du passe sanitaire à l’entrée et port du masque lors du service du petit déjeuner au buffet. Le service a d’ailleurs été assuré par les élèves du lycée, remarqué et félicité par toute l’assemblée, dont la proviseure de l’établissement, madame Jeanine Hamlet. De nombreuses sociétés étaient représentées, de la petite entreprise aux gros groupes. Bien que la FipCom soit un syndicat patronal, toute l’équipe organisatrice, dont le président en la personne de Michel Vogel, tenait à ce qu’il n’y ait aucun traitement de faveur en termes d’accès au Petit Déjeuner de l’Entrepreneur. Tous prônent un esprit collectif : travailler ensemble pour le bien-être économique et l’avenir de Saint Martin. Malgré le départ inopiné de Monsieur le Préfet Serge Gouteyron pour raisons familiales en cours de matinée, les officiels se sont relayés pour répondre aux questions, craintes et incompréhensions des chef·fe·s d’entreprise. Parmi eux, citons Daniel Gibbs, président de la Collectivité de Saint Martin, Angèle Dormoy, présidente CCISM, Philippe Mouchard, directeur de cabinet COM, Hélène Debruge de la Préfecture ou encore Monsieur Yawo Nyuiadzi, président Directeur Général de la SEMSAMAR et 2ème vice-président de la Collectivité. Les principaux sujets abordés tournaient entre autres autour de la crise sanitaire, de la crise mondiale des containers, de l’utilité d’une entreprise digitalisée avec mise en place de workshops en décembre, des bénéfices de grouper les commandes pour les petites entreprises afin de faciliter les livraisons, des taux bancaires à adapter ou encore de la nécessité de plus de demandes d’aide au gouvernement. La matinée d’échanges a été magistralement animée par Sandrine Jabouley Delahaye, modératrice de l’événement. _Vx