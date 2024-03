SUCCESSFUL DEPARTURE 2024 : Préparer la rentrée étudiante avec les lycéens, les 26 et 27 mars prochains !

La Collectivité de Saint-Martin et la Direction de la Maison de Saint-Martin renouvellent l’opération « Successful Departure », les 26 et 27 mars 2024, dans les lycées de Saint-Martin. Cet événement annuel, organisé in situ dans les deux lycées, permet aux lycéens de terminale qui s’apprêtent à partir aux études, de préparer leur mobilité et de recevoir des conseils pour une meilleure adaptation à la vie estudiantine.

Successful Departure est un événement spécialement dédié aux lycéens qui préparent leur départ. Il a pour but d’accompagner les nouveaux étudiants saint-martinois, de leur donner toutes les informations nécessaires, afin d’appréhender les difficultés potentielles liées à l’installation loin de Saint-Martin et du cercle familial. Les parents sont aussi les bienvenus pour recueillir des informations, notamment sur les aides financières existantes et les avantages fiscaux.

Succesfull Departure s’adresse essentiellement aux élèves en classe de Terminale, aux étudiants en BTS, aux élèves en Bac-pro et aussi aux parents.

Cette 10éme édition accueillera les élèves et leurs parents durant 1 demi-journée « Portes Ouvertes » dans chaque lycée.

Une rencontre avec des partenaires institutionnels et des associations et des ateliers thématiques se tiendront de 13h à 18h30, une table ronde dédiée aux parents étant programmée à 18h30.

Pour répondre aux interrogations des participants, la Collectivité sera présente à travers ses directions opérationnelles :

– La direction de l’éducation,

– La direction de la jeunesse

– La direction de la formation professionnelle

De nombreux stands seront à la disposition des élèves et leurs parents : le Crous de Paris, le Crous Antilles-Guyane, LADOM (mobilité), la CAF, les Banques locales, le Crédit Mutuel, LCL, Cadre avenir, JWJ Consulting, le CEES, l’association Pélicarus, l’association Jeunesse Soualiga et l’association Educarib.

Pensez à bien préparer votre mobilité, venez nombreux vous informer à partir de 13h00 :

Le 26 mars 2024 au lycée Robert WEINUM

Le 27 mars 2024 au lycée Daniella JEFFRY

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 0590 87 50 04.

