AÉRIEN / Pétition contre le monopole d’Air France : objectif 5000 signatures !

Lancée le 24 janvier dernier, la pétition dépasse désormais les 4000 signataires pour dénoncer les prix exorbitants des billets d’avion SXM-Paris et la situation de monopole détenue par Air France depuis septembre 2022.

L’initiative est portée par deux résidents de Saint-Barthélemy qui ont fondé un collectif baptisé « Les pigeons des îles du Nord » après avoir rencontré le député de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Frantz Gumbs début janvier. La pétition en ligne intitulée ‘Avion trop cher ! Stop au monopole Air France à Juliana, signez pour voler moins cher !’ ne cesse de gagner des sympathisants du secteur privé tout en bénéficiant de l’attention des élus : « Forts de nos 4052 signatures à ce jour, en tant que représentants du collectif ‘les pigeons des Îles du Nord’, nous avons rencontré ce jeudi 14 mars des élus de la Collectivité de Saint-Barthélemy qui ont prêté une oreille attentive et bienveillante à nos requêtes » expliquent les deux instigateurs de la pétition. Suite à cette rencontre, le collectif demande des actes concrets : l’engagement officiel et le soutien de la Collectivité de Saint-Barthélemy et de son président au député Frantz Gumbs, le rapprochement des Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ainsi que du gouvernement de Sint Maarten afin d’exprimer les doléances et le mécontentement des usagers pour obtenir de réelles avancées pour l’ensemble des résidents des Îles du Nord, ainsi que l’organisation d’une table ronde ouverte à la presse locale avec les présidents des Collectivités concernées, les représentants d’Air France, le préfet Vincent Berton, le député Frantz Gumbs, le Premier Ministre du gouvernement de Sint Maarten et les représentants du collectif. Enfin, et surtout, le collectif ‘les pigeons des Îles du Nord’ demande l’instauration d’un tarif résident le plus rapidement possible, citant comme exemple les résidents de Corse qui en bénéficient depuis le 25/03/2020. La pétition toujours en ligne est accessible via les liens ci-dessous, les deux membres du collectif encouragent la population à la partager en masse afin d’atteindre les 5000 signatures, donnant plus de poids au député Frantz Gumbs pour défendre les intérêts des résidents des Îles du Nord. Pour joindre directement le collectif qui reste à l’écoute de toute proposition constructive : pigeonsdesilesdunord@gmail.com _Vx

Pour signer la pétition :

https://www.change.org/p/avion-trop-cher-stop-au-monopole-air-france-%C3%A0-juliana-signez-pour-voler-moins-cher

Lien raccourci vers la pétition :

https://t.ly/dv355

204 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter