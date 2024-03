SOCIÉTÉ : Journée nationale des aides à domicile

Le dimanche 17 mars 2024 a lieu la 2ème édition de la Journée nationale des aides à domicile. Cette initiative, instaurée à la fin de l’année 2022 par le Ministère des Solidarités et de la Santé, vise à rendre hommage au dévouement et à l’importance des professionnels de l’aide à domicile dans notre quotidien.

Au cœur de cette journée se trouve la reconnaissance du rôle vital que jouent ces professionnels auprès de nos concitoyens les plus fragiles. Ils sont les piliers d’un système de soutien indispensable pour nombre de personnes en situation de vulnérabilité. Leur présence et leur engagement contribuent directement au maintien de la dignité, de la sécurité et du bien-être des individus à leur domicile. La Journée nationale des aides à domicile revêt une double mission : celle de rendre hommage au travail exceptionnel accompli par ces professionnels engagés, mais également celle de sensibiliser le grand public à l’importance vitale de ces métiers souvent méconnus, mais essentiels.

Les missions des aides à domicile

Les aides à domicile jouent un rôle primordial dans le quotidien de nombreuses personnes en situation de fragilité ou de dépendance. En effet, ces professionnels accomplissent une multitude de tâches fondamentales, telles que l’aide à la toilette, à l’habillement et à la prise de repas pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Ils assurent également la gestion des courses, le maintien de la propreté du domicile, ainsi que la préparation des repas en fonction des besoins spécifiques de chaque individu. De plus, ils offrent un soutien moral et affectif précieux, en apportant une présence bienveillante et en favorisant le maintien du lien social. En somme, les aides à domicile sont des maillons indispensables de notre société, offrant un accompagnement personnalisé et une qualité de vie optimale à ceux qu’ils assistent.

A Saint-Martin, la société CASEDOM îdn a souhaité rendre hommage à toutes les aides à domicile qui se mobilisent pour accompagner les personnes âgées ou en situation de handicap ainsi que toutes les personnes qui ont besoin d’aide pour rester chez elles. L’occasion pour Lovely Thomas, cheffe de service à CASEDOM îdn de féliciter Valérie Félix, Carline Gourdet et Marlène Jean Charles pour l’obtention de leur diplôme du bac pro accompagnement soins et services à la personne. CASEDOM îdn remercie aussi le Greta pour les avoir accompagnées dans leur validation des acquis de l’expérience (VAE). _AF

188 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter