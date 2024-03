VIE LOCALE : Franc succès de l’opération « Sport en famille » à Sandy Ground !

L’opération « Sport en famille » organisée à Sandy Ground, le mercredi 13 mars dernier, par la mission Prévention Sécurité – CLSPD, a remporté l’adhésion des familles du quartier. Un joli moment de partage et d’amusement pour les enfants et leurs parents.

Initiée dans l’objectif d’accompagner les familles, cette animation a permis de renforcer les liens sociaux et de passer un moment convivial avec les enfants.

Les médiateurs sociaux du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), instance pilotée par Patrick Hénoc, ont su donner du sens à ce projet et animer cette après-midi récréative autour du sport avec dynamisme et pragmatisme.

Le président de la COM, Louis Mussington a rappelé l’importance de ce type d’initiative et salué le travail réalisé par le CLSPD et les associations du quartier qui s’engagent tout au long de l’année au service des habitants de Sandy Ground.

