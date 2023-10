Semaine Bleue : les séniors à l’honneur

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées, la Collectivité de Saint-Martin et sa Délégation Solidarité, Santé et Familles, ont élaboré un programme d’activités pour les personnes âgées du territoire. Malgré un planning perturbé par la tempête Philippe, cette nouvelle édition revisitée de la semaine bleue a bel et bien lieu.

La Semaine Bleue a débuté jeudi dernier avec une sortie au restaurant. Le lendemain, les seniors ont profité d’un brunch, de jeux, d’activités de bien-être et d’une animation musicale de Natisha Hanson, Royalty et DJ Flames au restaurant Archipel à Sandy Ground. Le célèbre bal Gran Moune s’est tenu samedi passé au même endroit, ponctué d’un spectacle culturel.

Cette semaine, les personnes âgées vont encore être à la fête avec la journée porte ouverte organisée demain, mardi 10 octobre, dès 9h dans le jardin de la Collectivité, animée avec énergie par MC Dutty Sham. L’hymne de Saint-Martin sera interprété par Natisha Hanson, suivi du discours d’ouverture des officiels. De nombreux stands seront installés pour l’occasion et tenus par la CCGS, Casedom, DAP, SXM Nini, Innovation Médicale Caraïbes, Assistance des Îles et l’association la Couronne. Les activités de bien-être seront quant à elles proposées par Saint Martin Santé. La matinée bleue sera animée en musique par Bottle Neck Crew, Sweet Pan Entertainment et DJ Flames. Le mercredi 11 octobre de 15h à 18h, place à la superbe marche bleue au stade Thelbert Carti à Quartier d’Orléans. On se souvient encore de la marche bleue de l’année dernière, qui réunissait toutes les générations autour du stade. Cette nouvelle édition laissera certainement la place à d’autres bons moments d’émotion et de jolis souvenirs. Les stands d’information présents la veille à Marigot seront également de la partie à Quartier d’Orléans ce mercredi. Tout comme les activités physiques de Saint Martin Santé. Les animations musicales seront assurées par Shantillia, Bottle Neck Crew et DJ Flames. Nos précieux seniors vont en profiter, jusqu’à la dernière note. Comme l’a déclaré Louis Mussington, président de la Collectivité, « Porteurs de sagesse, de connaissances et d’expérience, les personnes âgées enrichissent notre quotidien et nous éclairent de leur vécu.

Face au coût croissant de la vie et aux défis économiques actuels, beaucoup éprouvent des difficultés financières. Et après une vie de labeur, ils méritent une retraite paisible et digne. Ainsi, nous nous engageons à être à leurs côtés. Aujourd’hui, comme tous les jours, j’encourage chaque Saint-Martinois à chérir nos aînés, à visiter leurs grands-parents ou à tendre la main à leurs voisins plus âgés. Soyons reconnaissants pour tout ce qu’ils ont apporté et ce qu’ils continuent d’offrir ». Belle semaine bleue à toutes et tous. _Vx

