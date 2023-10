ALLOCATIONS : La CAF lance la campagne bailleur 2023

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) Guadeloupe et Saint-Martin invite les bailleurs à déclarer en ligne les loyers du mois de juillet de leurs locataires via « l’Espace Bailleur ». 100% dématérialisé, ce service assure l’accès aux informations des logements, permet de signaler un changement et assure un traitement rapide des déclarations.

Sur le territoire de Saint-Martin, le nombre total d’allocataires est de 7.934 dont 3.364 pour les prestations logement (ALF, ALS). Sur les 19.186 personnes couvertes (allocataires, conjoints, enfants, personnes à charge), 7.857 bénéficient de prestations logement. Le taux de couverture de la CAF est de 53,1% (42,4% du nombre total d’allocataires pour les prestations logement). Cette année, 11.867 bailleurs sont concernés par la télédéclaration des loyers de juillet 2023. Les bailleurs pourront accéder à ce service grâce à un identifiant et un code confidentiel, envoyés automatiquement par l’organisme. Le montant du loyer constitue une information indispensable pour la CAF. Il permet le calcul du montant de l’allocation logement du locataire, qui va aider ce dernier à payer son loyer. Pratique, ce service simple facilite et sécurise les démarches des bailleurs : pas de quittance ou d’attestation de loyer papier à compléter et à retourner à la CAF, un accès confidentiel et sécurisé dès la première connexion et enfin, l’enregistrement automatique du montant du loyer sur le dossier de l’allocataire. L’offre de service est destinée à tous bailleurs, particuliers, agences immobilières ou entreprises, dont le locataire bénéficie d’une aide au logement. En revanche, les bailleurs sociaux et les CROUS ne sont pas éligibles à ce service, car ils bénéficient déjà d’un circuit d’échange dématérialisé en réseau avec la CAF.

Pour déclarer les loyers en ligne, il suffit aux bailleurs de se connecter sur caf.fr et cliquer sur « Partenaires », ensuite sur « Accéder à votre espace bailleur » et se laisser guider. Les bailleurs pourront également trouver sur le site, un support de présentation des différents services proposés par l’Espace Bailleur ainsi qu’une vidéo de découverte. En cas de non-déclaration ou déclaration tardive des loyers, l’allocation logement ne sera pas versée à compter de janvier 2024. La CAF doit obligatoirement connaître le montant du loyer de juillet 2023 du locataire pour calculer le montant de son aide. Les bailleurs sont donc invités à télédéclarer leurs loyers avant le 31 décembre 2023, pour permettre le calcul des droits des allocataires au 1er janvier 2024. Un numéro de téléphone, réservé uniquement aux bailleurs pour l’aide à la connexion et à la télédéclaration des loyers, est à disposition : 06 90 90 04 74 (accessible lundi, mardi et jeudi de 8h à 15h30, mercredi et vendredi de 8h à 13h). Télédéclarer, c’est plus simple, plus rapide et plus sûr. _Vx

