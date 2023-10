À 104 ans, une Américaine saute en parachute et bat le record du monde

Dorothy Hoffner, âgée de 104 ans, a sauté en parachute le dimanche 1er octobre 2023 à Ottawa (Illinois), non loin de Chicago où elle vit. La téméraire américaine a effectué ce saut en tandem avec son instructeur, Derek Baxter.

Le duo s’est élancé de l’avion à 4.100 mètres d’altitude et a retrouvé le plancher des vaches sept minutes plus tard. Dorothy Hoffner n’en est pas à sa première expérience dans les airs puisqu’elle a effectué un saut en parachute à l’âge de 100 ans. Son baptême, Dorothy le doit à Joe Conant, infirmier au centre pour personnes âgées où elle réside. Au détour d’un brunch en 2019, Joe a partagé son envie de parachutisme qui a plu à la centenaire : « Ça a l’air intéressant, je pense que je veux faire ça ». Ensemble, ils ont donc sauté le pas… dans les airs et Dorothy a adoré l’expérience. Pour se lancer la première fois, la retraitée avait alors besoin qu’on la pousse hors de l’avion pour effectuer le grand plongeon. Dorénavant, et comme le montrent les vidéos en ligne, Dorothy s’élance avec enthousiasme, sans nervosité. Après avoir posé ses pieds sur la terre ferme, la centenaire a récupéré sa canne qui l’aide à marcher. « C’était merveilleux. Flotter vers le bas, c’est si fluide, agréable et paisible. Je me sentais simplement à l’aise là-haut » déclarait Dorothy après son dernier saut. Joe Conant, devenu son fidèle ami, a également sauté en parachute avec elle le 1er octobre dernier. Derek Baxter, l’instructeur de Skydive Chicago et dont le saut en tandem avec Dorothy était son 10.402ème, a déclaré qu’il voulait s’assurer qu’elle pouvait lever les jambes lors de l’atterrissage : « Elle l’a fait bien mieux que la plupart des gens ». Née le 17 décembre 1918 à Chicago, Dorothy Hoffner ne s’est jamais mariée et n’a pas eu d’enfants, ce qui lui donnait, selon elle, plus de liberté dans la vie. Du haut de ses 104 ans, Dorothy Hoffner, qui ne cherche pas particulièrement les sensations fortes, est devenue la parachutiste en tandem la plus âgée au monde en effectuant ce saut de 4.100 mètres d’altitude. Actuellement, le record de la plus vieille personne à sauter en parachute est détenu par la suédoise Linnéa Ingegard Larsson, en mai 2022 à l’âge de 103 ans. En attendant l’homologation de son record par le Livre Guinness des Records, celle qui fêtera ses 105 printemps en décembre prochain prépare déjà son prochain projet, bien décidée à assouvir sa soif de liberté : faire un tour en montgolfière. En ajoutant, tout simplement : « Je ne suis jamais montée dans un de ces engins ». _Vx

