Antarctique : Un Boeing 787 se pose sur la banquise pour la première fois

Pour la première fois de l’histoire, un Boeing 787 a réussi à se poser sur la banquise le 15 novembre dernier.

Cet avion de la Norse Atlantic Airways transportait 45 passagers partis d’Oslo pour rallier l’Antarctique après une escale en Afrique du Sud. L’atterrissage s’est déroulé sans encombre sur une piste glacée de 3.000 mètres de long pour 60 mètres de large à l’aérodrome de Troll, dans la Terre de Reine-Maud. « L’avion qui a atterri hier soir transportait des passagers de plusieurs pays qui se rendaient dans d’autres stations », a détaillé John Guldahl, le directeur des opérations et de la logistique à l’Institut polaire norvégien (NPI). C’est cet organisme de recherche qui pilotait l’opération. L’appareil transportait notamment des scientifiques, mais également douze tonnes de matériel de recherche. Dans la foulée, de nombreux chercheurs norvégiens ont salué cette première sur les réseaux sociaux dont la vidéo diffusée sur X (ex-Twitter) totalise déjà plus de 700.000 vues. « Cela montre notre capacité à effectuer des vols plus rentables vers l’Antarctique en transportant un équipage scientifique et logistique plus important mais aussi plus de fret avec une empreinte environnementale plus faible », a notamment écrit la directrice du NPI, Camilla Brekke. Selon elle, cela devrait également contribuer « à renforcer la recherche norvégienne en Antarctique ». Ce n’est pas la première fois qu’un appareil atterrit sur cette piste. Chaque année, entre « six et huit avions de tailles différentes » se posent dans cet aérodrome. Mais ils sont bien plus petits. « Cela signifie que l’aérodrome peut permettre d’aller vers une réduction des vols et du trafic maritime, ce qui contribuera ainsi à une réduction des émissions globales en Antarctique », s’est réjoui le NPI. En d’autres termes : les autorités espèrent désormais faire venir moins d’avions mais de taille plus importante.

