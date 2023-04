Grande finale du concours multilingue Spelling Bee ce samedi 22 avril à la CCISM

Initialement prévue le 1er avril dernier, la grande finale du premier concours d’épellation quadrilingue SXM International and Interscholastic Spelling Bee se tiendra finalement ce samedi 22 avril de 9h à 12h à la CCISM de Concordia promettant une compétition de haut niveau.

Créé par deux professeurs d’anglais du collège du Mont des Accords en les personnes de Cécilia Nacibide et Anthony Gombis, ce concours inédit multilingue et interscolaire entre dans le cadre de la Semaine des Langues qui s’est déroulée du 27 mars au 1er avril 2023. Les participants à cette compétition sont des élèves de cinquième issus de trois établissements secondaires de l’île : les collèges du Mont des Accords, la Roche Gravée de Moho et Soualiga. La grande finale en matinée de ce samedi 22 avril aura pour thème les Jeux Olympiques et particularité notable, le concours SXM International and Interscholastic Spelling Bee se donnera en quatre langues : français, anglais, espagnol et créole. Le « Spelling bee », appelé aussi concours d’orthographe ou « Épelle-moi » a été créé il y a près d’un siècle pour améliorer l’orthographe des jeunes tout en leur insufflant des valeurs d’effort, d’ambition et d’excellence, il est très populaire aux États-Unis. Devant un jury composé de professeurs de différents établissements scolaires concernés, les finalistes de chaque catégorie linguistique, sélectionnés du 23 au 30 mars derniers, devront tour à tour s’avancer vers un micro sur la scène de la CCISM pour répéter le mot qui leur est donné et l’épeler en disant chacune des lettres dans le bon ordre. Cinq jokers seront à leur disposition pour augmenter leurs chances de remporter le 1er prix. Bonne chance à tous les jeunes compétiteurs et bravo pour cette initiative qui fait la part belle à la richesse linguistique et culturelle du territoire de Saint-Martin.

Rendez-vous ce samedi 22 avril dès 9h à la CCISM pour partager ensemble ce moment fort dans la vie de la jeunesse saint-martinoise. L’évènement est gratuit et ouvert à tous. _Vx

32 vues totales, 32 vues aujourd'hui