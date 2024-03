TOURISME : Le salon régional annuel de Saint-Martin / Sint Maarten (SMART) lance le compte à rebours

La 16ème édition du Salon régional annuel de Saint-Martin / Sint Maarten (SMART) n’est qu’à quelques jours de fixer ses premières réunions pour le rendez-vous d’avril. La Sint Maarten Hospitality & Trade Association (SHTA), le Bureau de Tourisme de Sint Maarten (STB), l’Office de Tourisme de Saint-Martin et le Club du Tourisme de Saint-Martin organisent conjointement l’événement du 8 au 11 avril prochains.

Les organisateurs invitent toute entreprise touristique, non inscrite jusqu’à présent à l’événement principal pour présenter le nord-est des Caraïbes, à le faire avant le 21 mars 2024. À cette date, la coordination numérique démarre des réunions individuelles d’entreprises touristiques du monde international et régional en fonction des préférences des entreprises participantes jusqu’à présent. Le processus de mise en relation entre les représentants débutera donc le 21 mars 2024 à minuit. Les entreprises peuvent toutefois encore s’inscrire jusqu’au 5 avril si des stands sont encore disponibles. Des billets de visite guidée peuvent également être achetés jusqu’à cette date. Au SMART 2024, des entreprises provenant entre autres d’Anguilla, d’Autriche, des Îles Vierges britanniques, du Canada, de Curaçao, d’Allemagne, du Mexique, des Pays-Bas, de Saba, de Saint-Barthélemy, de Saint-Eustache, d’Espagne, des États-Unis et bien sûr de Saint-Martin / Sint Maarten, s’engageront dans le réseautage local, régional et international lors des différents événements. La 16ème édition de SMART rassemble des professionnels du tourisme de la région et d’ailleurs pour discuter des opportunités commerciales avec les entreprises touristiques du nord-est des Caraïbes, mettant ainsi en valeur les expériences insulaires via une formule commune renouvelée explorant les deux côtés de l’île. SMART 2024 remercie Travel in Style Journeys, Rainforest Adventures, Flip.to, SST, Sonesta Maho Beach Resort, l’aéroport international Princess Juliana, ShowMe Caribbean, Port St. Maarten, Winair, CC1 et Flow pour leur soutien. Le lieu de l’édition de cette année est le Sonesta Maho Beach Resort. Toutes les informations et formulaires concernant le salon sont disponibles sur SHTA.com/SMART. Pour toute question, n’hésitez pas à appeler les bureaux de SHTA au +1-721-542-0108 ou à écrire info@shta.com.

180 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter