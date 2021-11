TOURISME : Les paquebots sont de retour sur l’île !

Lundi dernier, la baie de Marigot accueillait son troisième paquebot de la saison, le Seabourn Ovation comprenant 300 suites. Deux autres navires de luxe, The World Navigator et The World ont déjà mouillé le mois dernier dans les eaux territoriales de Saint-Martin.

Cinq autres escales de paquebots de luxe sont prévues d’ici début janvier 2022. Le Seadream 1 qui a l’habitude de venir à Marigot, est programmé par l’établissement portuaire, les 12 et 27 décembre. Les Seabourn Ovation et Odyssey sont programmés les 14 décembre et le 5 janvier. Marigot prévoit également de recevoir pour la première le nouveau paquebot de luxe, le Ritz Carlton Evrima le 20 décembre.

Il s’agit de paquebots de petite taille avec une capacité de 112 passagers pour le Seadream, de 300 pour le Ritz Carlton Evrima, de 450 et 604 pour les Seabourn Ovation et Odyssey.

Côté hollandais, «[hier était] un grand jour avec pour la première fois de la saison 6 paquebots à quai », se sont réjouies les autorités portuaires de Sint Maarten. «Nous [avons pu] voir plus de 7 500 passagers et membres d’équipages débarquer pour visiter la friendly island », ont-elles commenté. «Après 20 mois, c’était la première fois que nous accueillions à 6 paquebots à quai », soulignent-elles.

Les paquebots qui ont fait escale étaient les Sky Princess, AIDAluna, AIDAdiva, Marella Discovery, Explorer of the Seas et Jewel of the Seas. (soualigapost.com)