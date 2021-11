Beach Rugby / Tournoi des Archiball : RDV dimanche sur la plage du Palm Beach !

Le club des Archiball organise ce dimanche 28 novembre un tournoi de Beach Rugby. Ambiance assurée !

Hommes, femmes, ados, enfants, connaisseurs ou néophytes, amateurs ou simples curieux…tout le monde peut s’essayer au Beach Rugby et se plonger dans l’ambiance fun et festive propre à l’esprit « Beach». Sport ludique aux règles simples et faciles à assimiler, sans plaquage ni mêlée, le Beach Rugby est très accessible et sa pratique ne présente aucun risque, puisqu’il suffit de poser les mains sur l’adversaire pour l’arrêter. Pour toutes ces raisons, le Beach Rugby convient aussi bien aux enfants qu’aux parents tout comme aux personnes ne pratiquant pas d’activités sportives régulières.

Rendez-vous ce dimanche sur la plage du Palm Beach à 10 heures pour le coup d’envoi du tournoi des Archiball placé comme chaque année sous le signe de la convivialité ! _AF