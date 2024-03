SAISON CYCLONIQUE 2024 : Le nombre de phénomènes climatiques de forte intensité pourrait bien augmenter encore cette année

« La saison des ouragans 2024 devrait être extrêmement active, tant en termes de nombre de tempêtes que d’impacts potentiels dans les Caraïbes et le long de la côte américaine (en particulier la côte du Golfe) », a récemment déclaré Crown Weather dans une mise à jour de ses prévisions pour la saison des ouragans dans l’Atlantique en 2024.

La combinaison des conditions la Niña qui se développent cet été et des températures océaniques nettement supérieures à la moyenne dans les zones tropicales profondes devrait conduire à une saison des ouragans extrêmement active. En outre, la trajectoire moyenne des tempêtes devrait se situer plus à l’ouest que l’année dernière, ce qui signifie que les Caraïbes, le sud-ouest de l’Atlantique Nord (près des Bahamas et de la Floride) et le golfe du Mexique pourraient être particulièrement menacés. Les chiffres : 25 tempêtes nommées, 12 de ces tempêtes devenant des ouragans et 6 de ces ouragans devenant des ouragans majeurs (catégorie 3 ou plus sur l’échelle de Saffir-Simpson).

Conditions ENSO : Les conditions El Niño actuelles s’affaiblissent rapidement avec des eaux plus froides que la moyenne dans le Pacifique Est. Il est fort probable que les conditions ENSO deviennent neutres dans le courant du mois d’avril et qu’elles se transforment en conditions la Niña aux alentours des mois de juillet et août.

Ce renversement des conditions ENSO signifie qu’il favorisera très certainement l’activité des tempêtes tropicales et des ouragans dans le bassin atlantique cette saison, avec des quantités d’activités bien supérieures à la moyenne en termes de nombre de tempêtes tropicales et d’ouragans.

Une fois de plus, l’absence d’un véritable hiver cette année a eu un impact significatif sur les températures de l’eau de mer dans l’Atlantique Nord et le golfe du Mexique, avec des températures bien supérieures à la moyenne.

Prévision de la menace d’atterrissage : deux zones sont particulièrement visées pour la saison à venir en termes d’impact d’une tempête tropicale ou d’un ouragan.

La première zone est celle des Caraïbes, en particulier les Caraïbes du nord-est et du nord-ouest. Les températures extrêmement chaudes de l’océan dans les profondeurs de l’Atlantique tropical oriental, combinées aux conditions la Niña qui se développent et à une configuration météorologique en altitude qui comprend un important anticyclone des Bermudes au nord, signifient que les tempêtes tropicales et les ouragans à longue trajectoire constitueront une très grande menace. Les îles du nord-est des Caraïbes, y compris le nord des îles Sous-le-Vent, les îles Vierges et Porto Rico pourraient être exposées à un risque important cette saison. Les îles du nord-ouest des Caraïbes, y compris les îles Caïmans, le nord-est de la péninsule du Yucatan et l’ouest de Cuba pourraient également être exposées à un risque important cette saison.

La deuxième zone particulièrement préoccupante est un corridor allant des Bahamas à l’est du golfe du Mexique en passant par la péninsule de Floride. Comme mentionné précédemment, la trajectoire principale des tempêtes cette saison sera plus à l’ouest que l’année dernière, ce qui signifie que de nombreuses tempêtes passeront par les Bahamas et la péninsule de Floride. L’est du golfe du Mexique peut être affecté de deux manières : d’une part, par les systèmes qui se déplacent vers l’ouest depuis les Bahamas et, d’autre part, par les systèmes qui se déplacent vers le nord depuis les Caraïbes.

Saison cyclonique : la liste des noms choisis pour 2024 : Alberto, Beryl, Chris, Debby, Ernesto, Francine, Gordon, Helene, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Milton, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie, William _AF

