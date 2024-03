ENVIRONNEMENT / Prévision sargasses : risque faible pour Saint-Martin et moyen pour St Barthélemy

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 18 mars 2024, Météo France place le niveau de risque à faible pour Saint-Martin et à moyen pour Saint-Barthélemy.

Malgré le léger répit du début de saison, quelques échouements de sargasses se constatent désormais sur nos plages. Pour la zone Antilles, les analyses des images satellite du 15 au 17 mars derniers montrent des filaments au Sud dans l’espace Barbade – Trinidad ainsi que des sargasses à l’Est de nos îles avec plus de concentration à 350km. Grâce à une bonne vision de la situation autour des deux îles françaises sur les images du 17 mars, Météo France peut affirmer l’évacuation des algues de la vague précédente au Sud immédiat de Saint-Barthélemy. D’autres filaments et radeaux plus épars sont encore visibles à l’est de l’île et dans un flux de sud-est. Ces derniers menacent encore celle-ci d’arrivages plus ou moins ponctuels durant les 2 à 3 prochains jours. Heureusement, peu de radeaux à l’est immédiat de Saint-Martin, ce qui indique l’absence d’arrivages notables pour notre territoire durant les 3 à 4 jours. Mais à 30 à 50 km à l’est-nord-est, l’océan est un peu plus chargé avec un risque d’échouement, faible à moyen, pour l’est de Saint-Martin en fin de semaine. Concernant la tendance pour les deux prochaines semaines, comme stipulé plus haut, la présence de radeaux à 350km et plus à l’Est confirme le risque d’échouements à échéance de 15 jours. À plus long terme, l’Atlantique étant bien chargé, les sargasses vont continuer à arriver durant les 2 prochains mois pour les Antilles. _Vx

