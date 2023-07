SAISON CYCLONIQUE : Préparez-vous dès aujourd’hui pour être prêt demain !

La Saison Cyclonique a débuté le 1er juin et s’achèvera le 30 novembre prochain. Pendant cette période, chaque habitant et entreprises du territoire doivent se sentir concernés et se préparer comme il se doit.

Aux hôteliers, syndics de copropriétés

La Collectivité de Saint-Martin fait appel à votre professionnalisme et vous demande de bien vouloir engager les travaux d’élagage et de coupe des végétaux en prévision d’un phénomène cyclonique. Il incombe aux professionnels de prendre toutes les mesures nécessaires avec leurs prestataires de services pour évacuer les déchets verts, encombrants et tous déchets pouvant être dangereux en cas de vents forts vers l’éco-site de Grandes Cayes. Déchets verts, gravats, encombrants et autres détritus déposés à proximité des abris poubelles ou en bordure de route pourraient représenter un danger pour la population. Il est fait appel au civisme et au sens des responsabilités de toutes les personnes concernées par la mise en œuvre de ce nettoyage.

Aux professionnels du BTP

Il est demandé en prévision d’un événement cyclonique de sécuriser tous vos chantiers (grue, conteneurs, matériels divers) à partir de la vigilance ORANGE. Les déchets des artisans (déchets venant de chantiers tels que les gravats, carrelages, climatiseurs usagés, pots de peintures vides, etc.), des commerçants (cartons, emballages divers, etc.), doivent être impérativement évacués par les entreprises vers l’éco-site de Grandes Cayes.

Contacts et horaires :

Ecosite : 05 90 87 25 47. Ouvert du lundi au vendredi : 06h00-16h00 / samedi : 06h00-12h00.

Déchèterie : 05 90 87 79 48. Ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h. (Sites gratuits pour les particuliers).

Service environnement de la Collectivité : 05 90 52 27 30. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 15h.

