Saint-Martin sur la bonne voie

Suite à la publication du Produit Intérieur Brut (PIB) de Saint-Martin par l’INSEE et IEDOM, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, appelle à la prudence : « Je préfère une lecture positive du PIB, non pas parce que je suis d’un optimisme stupide mais parce que je suis convaincu que Saint-Martin est sur une bonne courbe de développement économique ».

Pour rappel, le PIB de Saint-Martin calculé en 2021 s’élève à 17.000€ par habitant (baisse de -17% depuis 2016) contre 26.854€ pour Sint Maarten (supérieur de 58% contre 101% en 2017 comparé à Saint-Martin). D’après l’homme politique, ce PIB n’est pas basé sur les rapports des bilans d’entreprise et ne reflète pas la réalité du territoire, il serait plus intéressant de calculer le PIB total de l’île au vu des nombreuses interactions entre la partie française et la partie hollandaise : « l’INSEE veut entreprendre ça, ce qui donnerait un résultat plus probant ». Les nouveaux chiffres ne sont pas pour autant une mauvaise nouvelle pour Vincent Berton, ni signe d’un appauvrissement des Saint-Martinois, ils montrent un retour à l’avant Covid, mais pas encore à l’avant Irma. Convaincu que le territoire est sur la chemin de la reprise économique, le préfet a tenu à rappeler le rôle de garant de l’État, et non celui de gendarme, dans l’accompagnement de la Collectivité sur ses compétences, la gestion des fondamentaux et une concurrence saine afin de positionner Saint-Martin sur une offre de tourisme haut de gamme et de qualité. Vision partagée par Louis Mussington, président de la Collectivité, qui qualifie le partenariat avec l’État de « sérieux et dynamique ». _Vx

