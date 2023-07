FORMATION : « FIVE B ACADEMY » forme avec succès de nouveaux surveillants de baignade à Saint-Martin

La première session de formation BAFA Qualification Surveillant de Baignade, organisée par le centre de formation « FIVE B ACADEMY » affilié à la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF), a débuté le 25 juin dernier et s’est achevée le 2 juillet.

« Nous sommes fiers de saluer les efforts et l’engagement des stagiaires, qui ont réussi brillamment les épreuves aquatiques, notamment le 200 mètres nage libre, le 50 mètres mannequin et l’épreuve de secourisme », souligne Marie Bartis, Coordinatrice départementale.

Face au déficit de surveillants de baignade sur l’île, « FIVE B ACADEMY » dont l’objectif est de former des professionnels compétents et qualifiés pour garantir la sécurité et le bien-être des participants dans les activités nautiques, a prévu un calendrier comprenant plusieurs sessions BAFA Qualification tout au long de l’année, afin de répondre à ce besoin croissant. Dans un souci d’élargissement des offres, il est également prévu d’étendre les qualifications à la voile et au kayak. La prochaine session est d’ores et déjà programmée pendant les prochaines vacances du mois d’octobre.

La réalisation de cette première session a été rendue possible grâce à la demande de la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS), qui souhaitait diplômer dans un premier temps, quatre de ses agents titulaires Mesdames Fanovard, Duruo, Philips et Gittens, directrices périscolaires des écoles situées dans les quartiers de Grand-Case, Quartier d’Orléans, Rambaud et Marigot mais également Bérénice Babot, cheffe du service périscolaire de la CTOS, dont l’engagement en faveur du développement et de la protection des jeunes Saint-Martinois par le biais de l’éducation et de l’encadrement responsable n’est plus à démontrer.

« FIVE B ACADEMY » exprime sa gratitude envers Moana Mariassouce, directeur surveillant de baignade et Kevin Edwards, intervenant en sécurité et sauvetage aquatique, pour leur dévouement lors de cette première session de formation BAFA qualification surveillant de baignade.

« FIVE B ACADEMY » remercie également Dominique Louisy, Présidente de la CTOS, pour le financement de la formation au bénéfice des enfants Saint-Martinois inscrits au périscolaire.

374 vues totales