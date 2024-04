FORMATION : Ouverture de l’École de Management Public

Ce mardi 16 avril 2024 est une date importante pour Louis Mussington, avec l’ouverture de l’école de management public de Saint-Martin (EMP), volonté affirmée du président de la Collectivité d’avoir une administration forte et correctement formée.

En présence de la marraine de la nouvelle école, Josiane Fleming-Artsen, le député Frantz Gumbs, le directeur général des services Albert Holl et la directrice générale adjointe des ressources humaines Nabila Benrached, Louis Mussington a applaudi les candidats de la 1ère promotion de l’EMP au Grand Case Beach Club : « Notre souhait le plus profond est que cette école devienne le ciment de notre collectivité. Nous l’avons conçue pour qu’elle soit l’apprentissage de la diversité au cœur de la solidarité et dans la lutte de l’exclusion sociale ». Portée par la Collectivité qui investit 250.000€ pour la formation de chaque promotion, l’EMP de Saint-Martin est désormais une réalité, ce qui fait la joie de la marraine Josiane Fleming-Artsen : « Grâce à cet apprentissage expérientiel, vous perfectionnerez vos prouesses dans la prise de décision. Cette responsabilité s’accompagne d’un devoir profond. N’oubliez pas que l’intégrité est la pierre angulaire d’une gestion efficace ». Soutenue par l’Union Européenne qui finance 85% du coût de fonctionnement de l’école (Fonds Social Européen FSE+), l’EMP a pour but de répondre à un besoin identifié de professionnalisation dans l’encadrement des services publics territoriaux. À raison de trois jours par mois pendant 8 mois, la première promotion va suivre un programme expérimental, à la carte, composé de sept modules de formation allant de la connaissance de l’histoire du territoire aux techniques managériales les plus pointues, en passant par le fonctionnement des institutions et de la sphère administrative. Ce mardi 16 avril 2024, les candidats ont partagé une séance de team building basée sur l’importance du travail d’équipe et la co-construction d’un projet commun, au service de l’intérêt général. Cette session a été suivie d’un cours sur l’histoire des Antilles délivré par Frantz Gumbs, qui a revêtu pour l’occasion son costume d’enseignant passionné d’histoire. Lors de son discours d’introduction, ce dernier déclarait d’ailleurs : « Ce que nous sommes aujourd’hui dépend du passé. Dans 10, 15 ans, nous vivrons le résultat de ce qui s’est passé avec les personnes qui ont vécu cette expérience et je suis heureux de contribuer à cette utilité-là ». Ce projet ambitieux d’École de Management Public a donc pour vocation de faire rayonner le territoire de Saint-Martin et de conforter les compétences de chaque cadre de la Collectivité. Au terme de la formation qui sera suivie dans des locaux à Bellevue, les candidats recevront une certification et clôtureront l’expérience par un voyage en immersion (RUP et EU). _Vx

Première promotion de l’École de Management Public de Saint-Martin :

Sylvianne Benjamin, directrice Grand Travaux Cadre de vie – COM

Medhi Boucard, directeur de l’éducation – COM

Mariette Dino, responsable du pôle administration générale – Éducation nationale

Benjamin Di Pilla, facilitateur des clauses sociales – COM

Ludovic Durand, directeur médecin coordinateur PMI – COM

Francis Duzanson Perez, chef de service transport et réglementations – COM

Sébastien Gallego, directeur général – EEASM

Hubert Gorizia, responsable d’exploitation – EME

Nadine Lake Benjamin, directrice administrative et financière – GRETA

Marthe Le Maille, chargée de recrutement RH – COM

Nathalie Longato, directrice de la communication – COM

Myriame Merlo-Cilirie, cheffe de service des titres de circulation – COM

Sabrina Placidoux, responsable de département Développement urbain et habitat COM

Maurice Robert Naudin, chef de service médiathèque – COM

Patrice Toma, chef de service police territorial COM

Thierry Verres, directeur général adjoint sécurité et tranquillité publique – COM

Pricilla Wachetr, directrice générale adjointe – Office de Tourisme

Yraldi Laurent, chargée de gestion RH

6 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter