FORMATION : Ouverture de l’Ecole de Management Public de Saint-Martin

Le lundi 18 décembre 2023, le Conseil territorial de Saint-Martin, réuni en session plénière, a voté une délibération portant sur la création d’une Ecole de Management Public (EMP) à Saint-Martin. La première promotion de cette école de l’encadrement public verra le jour, le 24 février 2024.

Cette nouvelle structure a vocation à répondre à un besoin identifié de professionnalisation dans l’encadrement des services publics territoriaux. Ce projet est conduit techniquement par la Direction Générale des Services de la Collectivité et sa Délégation Ressources Humaines.

L’ambition managériale est de mettre à profit les bonnes pratiques et développer les compétences en matière d’encadrement. Pour ce faire, la Collectivité souhaite œuvrer en premier lieu pour la qualité des services aux administrés mais aussi créer à terme un pôle d’excellence territorial, reconnu dans la région et au national, à travers des pédagogies innovantes, des parcours expérimentaux en management et in fine l’acquisition de compétences durables.

Une vingtaine de places sont ouvertes jusqu’au 15 février 2024, aux Directeurs généraux adjoints, directeurs de service ou encore chefs de service et chargés de mission souhaitant se perfectionner. Une certification sera délivrée après 9 mois de formation, en décembre 2024.

La création de l’école de management de la Collectivité de Saint-Martin s’inscrit dans un projet plus large, comprenant la création d’un Campus du management visant à proposer un cadre rassurant aux élèves et soutenir les pratiques professionnelles à partir de plusieurs formations au choix. A travers cette nouvelle structure d’apprentissage, les candidats bénéficieront d’un soutien collectif et pourront s’imprégner des bonnes pratiques des territoires, en suivant des cours mais aussi en participant à des événements ponctuels ou des voyages professionnels.

Louis Mussington souhaite que tous les cadres de la Collectivité puissent bénéficier de ce parcours de formation en management, au plus tard en janvier 2027. Un projet accueilli avec enthousiasme par les conseillers territoriaux et les cadres de la Collectivité, tous convaincus de la nécessité de mettre à disposition des outils pour la montée en compétences des Saint-Martinois, aussi bien des cadres fonctionnels qu’opérationnels du territoire, au service de la population dans son ensemble.

