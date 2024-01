Les vœux de Louis Mussington : « Le cœur doit y être »

Ce lundi 22 janvier, le président de la Collectivité, Louis Mussington, organisait sa cérémonie des vœux aux forces vives qui s’est tenue au kiosque du Front de Mer de Marigot.

En présence de nombreux officiels dont Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, Silveria Jacobs, Première Ministre de Sint Maarten, des représentants des îles voisines, de l’éducation nationale, la gendarmerie, la police territoriale, des pompiers, institutions publiques, du tissu associatif, sans oublier les élus, Louis Mussington a tenu un discours fort pendant presque trente minutes en revenant sur l’année 2023 qu’il qualifiait d’exceptionnelle et en soulignant les objectifs de 2024 : « Ce n’est jamais chose simple de résumer une année entière au travers des réalisations. Nous avons essayé de faire au mieux en maintenant les manifestations culturelles (…), je remercie les organisateurs qui ont contribué à la réussite de ces événements. 2023 est la première véritable année de la mandature que vous nous avez confiée et beaucoup de projets ont été engagés ». Saluant l’engagement sans faille de tous les acteurs œuvrant pour le développement du mieux-vivre, la sécurité des citoyens et la préservation du patrimoine, Louis Mussington a abordé plusieurs thématiques comme la réduction des inégalités de santé sur notre territoire, la sécurité routière, la formation des jeunes, le plan local de révision de l’urbanisme, la construction des collèges 600 et 900, le contournement de Galisbay, la fourrière automobile, la liste est longue est prometteuse pour l’avenir. Le président de la COM a remercié l’équipe administrative qui accueille, sert et rassure la population au quotidien « alors que la charge de travail est de plus en plus croissante ». La COM se donne « les moyens d’être à l’avant-garde (…) avec des nouveaux challenges auxquels il convient de faire face en fonction des besoins de la population qui progressent. La gestion devient de plus en plus difficile, le service que vous attendez de nous reste notre priorité absolue. Les difficultés n’ont pas eu raison de notre détermination » ajoutait Louis Mussington, précisant qu’aucune hausse des impôts n’est prévue avec le maintien du niveau des services publics. Pour 2024, Mussington entend amplifier la mobilisation collective en faveur de l’attractivité du territoire : « Il en va de la survie de nos entreprises et de nos emplois ». Avec le soutien de l’État, la COM va mettre en place une politique dynamique de construction de logements. Enfin, le discours des vœux aux forces vives du territoire s’adressait au bon rapport entre la COM et les services de l’État représenté par le préfet : « Je tiens à remercier personnellement Vincent Berton, j’ai d’ailleurs proposé son nom à l’annonce d’une préfecture de plein exercice car vous êtes toujours là pour nous accompagner dans nos choix ». Après une minute de silence en mémoire de Bernard Locufier, trésorier payeur de la Collectivité, responsable du Centre des finances publiques de Saint-Martin, la cérémonie s’est poursuivie autour du verre de l’amitié. _Vx

23 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter