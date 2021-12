Pour SXM Résistance, «le moment venu, il faudra rendre des comptes ! »

Par huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, SXM Résistance a adressé à treize personnalités des mondes politique et socioéconomique* un courrier comprenant plusieurs documents montrant les effets secondaires de la vaccination et ainsi les obliger à prendre leur responsabilité.

Depuis sa création en juillet, le mouvement SXM Résistance dénonce l’obligation vaccinale et tente de convaincre des dangers des «injections». Il a ainsi organisé plusieurs réunions publiques d’information et rencontré les autorités locales pour leur exposer son point de vue et arguments.

Aujourd’hui, les membres du mouvement ont décidé de rassembler leurs recherches dont un extrait de 38 pages d’un document confidentiel de la société Pfizer, obtenu par la Freedom of Information Act (FOIA), et des les envoyer aux instances locales et nationales.

«Lorsque le retour à la raison aura imprégné chacun de nous, personne ne pourra invoquer la phrase d’immunité : je ne savais pas », conçoivent-ils. «Le moment venu, il faudra rendre des comptes ! », assurent-ils.

*Les destinataires du courrier par huissier de justice : le délégué territorial de l’ARS Saint-Barthélemy Saint-Martin, la directrice de l’hôpital Louis-Constant Fleming, le préfet de Saint-Martin, le président de la Collectivité, le vice-recteur, la présidente de la CCISM, le président de l’Association des commerçants de Marigot, le président du Club du Tourisme, la présidente de Metimer, le représentant de la FIPCOM Saint-Martin.

Les destinataires du courrier par lettre recommandée avec accusé de réception : le président de la République, les ministres de la Santé et des Outre-mer, la directrice de l’ARS Valérie Denux.