Décès de Roger Petit : Les condoléances de la Collectivité

« Monsieur Roger PETIT nous a quittés et nous sommes vraiment peinés par cette triste nouvelle. Saint-Martin vient de perdre une figure de l’île. Nos pensées et notre réconfort accompagnent sa famille.

Roger PETIT était une personnalité appréciée, il a pris part au développement économique et touristique de l’île tout au long de sa vie. Nous saluons son parcours et disons adieu à un enfant du pays qui par son amour pour Saint-Martin s’est révélé un prompt défenseur du territoire et un entrepreneur fortement investi dont les qualités humaines et professionnelles étaient largement reconnues.

Mes pensées vont aujourd’hui aux membres de la famille PETIT, avec une pensée particulière pour ses enfants. Je partage leur peine et leur adresse mon soutien indéfectible.

Au nom des élus du Conseil territorial de Saint-Martin, des employés de la Collectivité et en mon nom personnel, j’adresse mes plus vives condoléances à la famille de Roger PETIT. Nous leur transmettons notre compassion pour surmonter cette épreuve. »