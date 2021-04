Saison cyclonique 2021 : Une saison supérieure à la moyenne d’après les premières prévisions de la Colorado State University

Les chercheurs du service de prévision des ouragans de la Colorado State University (CSU) ont publié la semaine dernière les premières prévisions pour la saison cyclonique 2021.

Les chercheurs de la Colorado State University prévoient une saison 2021 des ouragans dans le secteur Atlantique supérieure à la moyenne, citant l’absence probable du phénomène climatique El Niño, comme facteur principal.

L’équipe du CSU Tropical Meteorology Project prévoit 17 tempêtes nommées pendant la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre.

Jusqu’à présent, la saison des ouragans 2021 présente des caractéristiques similaires à celles de 1996, 2001, 2008, 2011 et 2017 selon les chercheurs du CSU. « Toutes nos saisons analogiques ont eu une activité cyclonique dans l’Atlantique supérieure à la moyenne, 1996 et 2017 étant des saisons extrêmement actives », a déclaré Phil Klotzbach, chercheur au Département des sciences atmosphériques et auteur principal du rapport.

Le rapport inclut également la probabilité que 58% des ouragans majeurs touchent terre dans les Caraïbes, alors que la moyenne du siècle dernier était de 42%.

Les prévisions du mois d’avril 2021 estiment qu’il y aura 17 tempêtes nommées, 80 jours de tempête nommés, 8 ouragans, 35 jours d’ouragan, 4 ouragans majeurs, 9 jours d’ouragans majeurs.

L’équipe de chercheurs du CSU publiera des mises à jour des prévisions les 3 juin, 8 juillet et 5 août prochains.