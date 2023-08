Ouverture d’une école de magie à Hope Estate

Pendant la première semaine d’août 2023, Enigma Time organisait un stage de magie pour les enfants de 8 à 14 ans qui en ressortent charmés par l’art de la prestidigitation.

Florian qui se cache derrière Enigma Time et les mystères de l’escape game à Hope Estate est aussi un grand amoureux de la magie. Avec pour volonté de faire découvrir cette discipline fascinante à la jeunesse saint-martinoise, Florian organisait un stage de magie d’une semaine, animé par Iluztom, magicien professionnel originaire de Saint-Martin. Du 1er au 5 août, les petits magiciens en herbe se sont essayés au close up, au mentalisme et ont goûté aux plaisirs de la magie de scène dans la salle du Casino de l’escape game. Le stage s’est extrêmement bien passé selon l’organisateur et les enfants ont été séduits par cette pratique qui compte de plus en plus d’adeptes, toutes générations confondues. Fort du succès de cette première initiation pour enfants, Florian compte organiser d’autres stages, dont certains seront réservés aux adultes. Le créateur d’Enigma Time ne s’arrête pas là, l’école de magie « Enigmagic » sera lancée en septembre prochain. Des cours de magie se tiendront chaque mercredi de 16h30 à 18h (pour les enfants à partir de 8 ans) et chaque samedi de 9h à 10h30 (pour les plus de 15 ans et adultes) au 46 rue du Manioc (1er étage) à Hope Estate dès la rentrée. En intégrant la première école de magie des Antilles, les participants accèderont aux plus grands secrets de la magie dévoilés par Illuztom. Du matériel professionnel sera mis à disposition lors de l’apprentissage des tours. Le programme proposé à l’année par Enigmagic couvrira une variété d’aspects de la magie, en partant des bases pour progresser vers des techniques et des tours plus avancés. Il mettra également l’accent sur la créativité, la performance et l’aspect psychologique de la magie. Bien entendu, chaque leçon sera accompagnée de démonstrations, d’exercices pratiques et de temps pour répondre aux questions. _Vx

Infos : 06 90 66 99 66

391 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter