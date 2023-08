Incendies à Hawaï : le bilan tragique dépasse les 100 morts

Selon le dernier bilan des autorités américaines d’hier, les feux de forêts à Hawaï, aggravés par des vents violents allant jusqu’à 130 km/h, ont fait 114 décès. Mais ce chiffre est malheureusement voué à augmenter, car seule une partie de la zone incendiée a pu être fouillée.

Les flammes ont réduit en cendres la ville balnéaire de Lahaina de 13.000 habitants, avalant tout sur leur passage. Leur chaleur était si forte que les corps retrouvés sont difficiles à identifier, a expliqué John Pelletier, chef de la police de l’île de Maui. Pour l’instant, seuls quelques-uns ont pu l’être. L’incendie « a même fait fondre le métal », a précisé le chef de la police, appelant les proches de personnes disparues à se soumettre à un test ADN, pour aider à l’identification des victimes. Les circonstances de ces incendies fulgurants, dont la cause n’est pas encore connue, restent floues. Aucune alerte n’a été émise avant que les flammes n’atteignent la ville de Lahaina. Les puissantes sirènes, utilisées notamment pour les tsunamis, sont restées muettes. On ignore à ce jour s’il s’agissait d’une défaillance technique ou d’une décision des opérateurs. Les alertes officielles à la télévision et la radio étaient hors de portée pour les résidents privés d’électricité. Faute de réseau, les téléphones se sont révélés inutiles pour transmettre l’information. Selon des habitants, l’avertissement habituellement envoyé en cas de danger météorologique ou d’alerte enlèvement n’a pas retenti sur leurs appareils. Une enquête a été ouverte par la procureure générale sur les circonstances de l’incendie et les décisions prises par les autorités. Sur place, 2.207 bâtiments, en majorité résidentiels, ont été détruits ou endommagés selon l’agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles. Rien que pour l’incendie de Lahaina, le coût de la reconstruction est estimé à 5,52 milliards de dollars. La reconstruction prendra probablement des années d’après Mazie Hirono, sénatrice démocrate de l’archipel. Ce samedi 12 août, la France a présenté ses condoléances aux familles et aux proches des victimes du terrible incendie qui a ravagé l’île de Maui, dans l’archipel américain de Hawaï « ainsi que toute sa solidarité avec le gouverneur Josh Green et aux habitants de l’île où les évacuations se poursuivent », a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Joe Biden, président des États-Unis ayant déclaré l’état de catastrophe naturelle à Hawaï ce qui a permis de déployer des moyens d’assistance d’urgence de l’État fédéral, devait se rendre sur l’archipel dévasté par les flammes ce lundi 21 août. _Vx

