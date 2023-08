Niveau de vigilance : retour au vert

Après un rapport de vigilance jaune fortes pluies et orages et vents violents émis dimanche passé en tout début de matinée pour faire place à une vigilance orange concernant les pluies dans l’après-midi, le retour au calme a été annoncé ce lundi 21 août à 6h.

Dans son bulletin de suivi, Météo France annonce la fin de l’évènement climatique qui a vu se déverser des trombes de pluies incessantes sur le territoire de Saint-Martin le 20 août, causant des inondations sur différents secteurs et rendant la circulation difficile. La zone pluvio-orageuse, devenue tempête Franklin, s’est éloignée en mer des Caraïbes et les conditions sur les Îles du Nord se sont rapidement améliorées la nuit de dimanche à lundi. La tendance était donc à l’amélioration hier même si quelques fortes averses restent encore possibles dans l’après-midi de manière localisée, en raison d’un vent faible. La tempête Gert, située 800 km à l’est, va rapidement s’affaiblir et ne constitue pas de menace pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les données observées pendant l’épisode de fortes pluies et orages ont été enregistrées en 12 heures : 99mm à Marigot dont 50mm en une heure, 71mm à Grand-Case dont 25mm en une heure, 52mm à Gustavia dont 15mm en une heure et 46mm à Saint-Jean. Les rafales de vent n’ont pas manqué avec 71km/h relevés à Grand-Case, 81km/h à Saint-Jean et 92km/h à la station météo de Gustavia. _Vx

