STOP au vandalisme dans les écoles

Depuis deux semaines, les écoles maternelles et primaires du territoire sont prises pour cible par des vandales. Le jeudi 17 août 2023, l’école Aline Hanson de Sandy Ground a subi un saccage intolérable.

Matériel cassé, peinture déversée, salle de classe saccagée, pour Louis Mussington, président de la Collectivité, ces actes sont déplorables : « En tant qu’ancien enseignant, mon cœur se serre face à de tels actes. C’est une honte pour notre communauté. Nous, en tant que collectivité, mettons en œuvre des mesures pour contrer ces agissements. Mais la responsabilité ne repose pas uniquement sur les autorités. Chacun d’entre nous doit se sentir concerné et agir en conséquence. Je lance un appel solennel à tous : habitants, parents, associations, et particulièrement aux jeunes de Sandy Ground. Nos écoles sont le socle de notre avenir, le lieu où nous formons les futures générations pour un territoire plus prospère. Participons tous à protéger et valoriser ces institutions. Aidons-nous mutuellement à sensibiliser et éduquer nos jeunes à la valeur et au respect de ces lieux sacrés d’éducation ». La Collectivité a porté plainte et mobilisé les autorités policières de l’île sur la recherche active des auteurs. Toute information sur les auteurs doit être transmise aux gendarmes ou à la police territoriale. Ces actes de vandalisme gratuits et imbéciles sont indignes et doivent cesser pour le bien de nos jeunes qui vont bientôt reprendre les cours. _Vx

