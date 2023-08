Le Conseil Territorial autorisait le 20 juillet dernier la signature du Contrat Local de Santé 2023-2025 (CLS) conclu entre l’Agence Régionale de Santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin et la Collectivité de Saint-Martin.

En renforçant la coordination des différents intervenants locaux, le CLS entend développer l’efficacité des actions définies par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les projets locaux de santé portés par la Collectivité de Saint-Martin en mutualisant les moyens et en améliorant la concertation sur les sujets de promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social. La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guadeloupe et de Saint-Martin a été associée à la démarche au regard de ses missions : elle est également signataire du CLS qui mobilise des acteurs du champ sanitaire et médico-social ainsi que tous les secteurs ayant un impact sur la santé et s’appuie sur des démarches participatives. Tous les aspects de la santé sont pris en compte ; et ce, depuis la loi 3DS du 21 février 2022, laquelle vient ajouter l’obligation d’insérer un axe relatif à la santé mentale. Le Contrat Local de Santé, valable pour une durée de 3 ans, s’est établi autour du diagnostic territorial de santé élaboré par les acteurs du territoire. À l’issue du diagnostic, quatre axes de travail furent retenus pour le CLS à savoir la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, le renforcement de la prévention et la promotion de la santé, l’amélioration de l’attractivité du territoire ainsi que celle des connaissances en santé du territoire. Le contrat Local de Santé de Saint-Martin dispose de deux instances assurant sa gouvernance : un comité de pilotage constitué de 12 membres (contre 4 pour Saint-Barthélemy) est appelé à se réunir deux fois par an et prendra les décisions politiques concernant l’ajustement constant dudit contrat ainsi qu’un comité de suivi de 4 membres qui se réunira une fois par trimestre afin de suivre la mise en œuvre opérationnelle des actions et l’évaluation des résultats. Par décision du conseil territorial, le Contrat Local de Santé 2023-2025 a désormais approuvé, au service de la population saint-martinoise. _Vx

