Le contre-amiral Nicolas Lambropoulos prend la tête des Forces Armées aux Antilles

Le mardi 1er août 2023, le contre-amiral (CA) Nicolas Lambropoulos a pris le commandement des forces armées aux Antilles. Il succède au contre-amiral Éric Aymard.

A l’issue de sa formation à l’École Navale de 1994 à 1997, le CA Lambropoulos choisit de servir dans les forces sous-marines où il effectue 27.000 heures de plongée. Essentiellement tournée vers les opérations, sa carrière a également été ponctuée par des affectations en état-major. Son parcours opérationnel, marqué par quatre commandements à la mer, lui a permis de développer une forte connaissance des théâtres d’opérations en Atlantique, Méditerranée et océan Indien et des enjeux qui y sont associés. Elle a aussi été l’occasion d’exercer son expertise dans les domaines du nucléaire et de la gestion de projet, notamment lors de la supervision, en coopération avec NavalGroup et la maîtrise d’ouvrage étatique, de la fin de grand carénage du SNA Casabianca. En état-major, il a eu l’opportunité de développer des compétences dans les domaines des ressources humaines, de la communication et des relations politico-militaires grâce à des postes comme directeur d’une promotion d’une centaine d’élèves officiers, en charge de la supervision de leur formation militaire, humaine, maritime et scientifique à l’École Navale de 2006 à 2008, au cabinet du chef d’état-major des armées, comme porte-parole adjoint et responsable de l’animation de la communication opérationnelle lors notamment du déclenchement des opérations Sangaris, Barkhane et Chammal de 2014 à 2015 ou à l’état-major de l’escadrille des SNLE pour diriger l’entraînement et la qualification des équipages en 2015. Le CA Lambropoulos est, depuis août 2019, auditeur de la 69ème session du CHEM (Centre des Hautes Études Militaires) et de la 72ème session de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale). Avant d’être affecté aux Forces Armées aux Antilles, le CA Lambropoulos exerçait depuis 2020 les fonctions d’adjoint au chef d’état-major particulier du Président de la République. _Vx

