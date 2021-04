MICRO-TROTTOIR : «Qu’avez-vous prévu de faire pour le long week-end Pascal ? »

« On va profiter de ces quelques jours pour se retrouver en famille, avec l’incontournable chasse aux œufs. C’est toujours un grand évènement chez nous, que ce soit pour les petits mais aussi pour les grands. On va en cacher dans le jardin mais aussi dans la maison, et on forme trois équipes constituées d’enfants et d’adultes pour assurer les mêmes chances à chaque équipe. Mais au final, on partage toujours tout à la fin entre nous, sinon c’est la crise de foie assurée ! » Filip

« Pâques est une de mes fêtes préférées. Avec les enfants, on fait un atelier œufs, je les fais bouillir la veille et le lendemain tout le monde attrape un pinceau pour peindre son œuf. Peinture, dessin, chacun le décore à son goût. Après on confectionne des paniers avec des feuilles de cocotier en faisant du tressage. C’est ludique pour les enfants mais aussi éducatif, on réutilise des produits naturels pour fabriquer quelque chose qu’ils pourront garder pour ranger des jouets ou autre chose. Et comme récompense, on savoure quelques œufs en chocolat. » Magali

« C’est une grande fête de famille, on se retrouve à la plage où on partage un grand repas qu’on aura préparé la veille. Tout le monde met la main à la pâte, moi ce que je préfère, c’est faire les accras avec ma mère. Mais ce que j’aime surtout dans la célébration de Pâques sur la plage, c’est qu’on y croise toujours des copains, ça fait aussi partie de la tradition ! » Liam