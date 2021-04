SXM Sport Mouvement : Une association toujours très active

Le week-end dernier, l’association SXM Sport Mouvement était sur tous les fronts, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Softball et détente étaient au programme de cette fin de semaine sportive.

C’est dans une ambiance survoltée que le public a assisté dimanche 28 mars dernier à la 6ème manche du tournoi de softball, avec la participation des équipes de Saint-Martin et de Sint Maarten. No Limit, Warriors MLB, Control et Ilegales se sont affrontés sur la pelouse du stade Jean-Louis Vanterpool pour un tournoi qui trouvera son épilogue d’ici un mois.

La première manche a opposé les joueurs de No Limit aux Warriors qui s’inclinent sur le score de 17 à 11. L’équipe des Ilegales remporte son match contre Control, 16 à 6, avec un knock out, c’est-à-dire avec une différence de 10 points ou plus.

Knock out également pour l’équipe Control qui l’emporte face à No Limit, 22 à 7, lors de la seconde rencontre. La troisième rencontre se jouait entre les Ilegales et les Warriors, qui tombent lourdement sur le score de 22 à 6, aussi avec knock out.

Dimanche prochain, la première rencontre opposera les Warriors à Control, suivis par No Limit et les Ilegales, cette dernière formation jouera ensuite contre les Warriors.

La matinée de dimanche avait débuté avec les jeunes de la section baseball qui ont eu du mal à se remettre de leur après-midi chez le sponsor principal de l’association. En effet, l’établissement de restauration rapide Mc Donald a accueilli et offert un repas, le samedi 27 mars, à près d’une centaine de jeunes des sections futsal et baseball. Un geste apprécié par les dirigeants de l’association qui remercient vivement la direction de Mc Donald.

L’association SXM Sport Mouvement, en collaboration avec l’Ufolep, lutte toujours contre la violence, et pour que les jeunes des différents quartiers ne trainent pas dans la rue.