Prévision sargasses : Saint-Martin en risque moyen, Saint-Barthélemy en risque fort

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 10 août 2023, Météo France baisse le niveau de risque à moyen pour le territoire de Saint-Martin et le maintient à fort pour Saint-Barthélemy.

L’image satellite du 9 août dernier permet la meilleur analyse de la situation pour les prévisions. Une succession de petites vagues de radeaux, le plus souvent de petites tailles, provoque des atterrissages répétitifs sur l’Est de Saint-Barthélemy. Le cumul peut être localement important. Plus au nord, Saint-Martin connaissait encore des échouements continus vendredi dernier. Une petite accalmie semblait se dessiner ensuite, mais demeurait la possibilité que des radeaux plus ou moins épars touchent l’est de l’île ici ou là durant le week-end passé. De nouvelles vagues d’arrivage viendront, probablement, rejoindre les précédentes en ce début de semaine. Si la saison est ponctuée de quelques moments de répit, le flux de sargasses reste néanmoins constant aux Antilles. Les algues sont encore et toujours présentes à l’est de l’arc antillais. Un long filament de sargasses est détecté au nord-est de Tobago pouvant menacer les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy par le sud. _Vx

