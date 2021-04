Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : quatre projets retenus à Saint-Martin

Face à une crise épidémique qui pèse lourdement sur les populations les plus précaires, les associations de lutte contre la pauvreté jouent un rôle incontournable pour subvenir aux besoins de millions de foyers en difficulté.

Afin de soutenir l’activité de ces associations et de leur permettre de toujours mieux répondre aux urgences sociales, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé un plan de soutien exceptionnel de 100 millions d’euros s’inscrivant dans le plan de relance national «France Relance». Ce plan de soutien a pris la forme d’un appel à projet ouvert en novembre dernier, qui a réuni plus de 2600 candidatures.

L’association Numérique Innovation Sociale (ANIS) Saint-Martin, Sem Ta Route, la Croix-Rouge Française et l’association Contre l’Exclusion et la Délinquance (ACED) font partie des quatre projets retenus à Saint-Martin.

Croix-Rouge française (Antenne de Saint-Martin)

Créée en 2016, l’Equipe Mobile d’Intervention Sociale (EMIS) de l’antenne de la Croix-Rouge de Saint-Martin vise à aider des personnes en situation de grande précarité sociale et économique en aller vers elles à l’aide d’un véhicule aménagé pour les maraudes sociales. Forcé de constater une augmentation de la paupérisation sociale et des difficultés d’accès aux soins pour les plus précaires, l’EMIS tend à renforcer ses missions en proposant un accompagnement à la fois social et de santé (soins mineurs, évaluation en santé mentale, orientation et accompagnement vers les professionnels de santé du territoire). Il s’agit de faire évoluer l’EMIS en une EMIS-S (Equipe mobile d’intervention sociale et de soins). Une aide de 100 000 euros lui a été accordée.

ACED (Association Contre l’Exclusion et la Délinquance)

Ce projet a pour mission d’assurer un échange intergénérationnel entre les jeunes en exclusion et les personnes âgées ou à mobilité réduite. Cette rencontre se fait à travers un service rendu incluant le nettoyage et l’embellissement du cadre de vie et la mise à disposition de produits sains et de qualités (boutures de fruits et légumes).Une aide de 40000 euros lui a été accordée.

ANIS (Association Numérique Innovation Sociale Saint-Martin)

L’inégalité des usages numériques parmi les jeunes est constatée par les professionnels de la Jeunesse. Une proportion importante de jeunes ne maitrise pas l’usage de base, (envoi d’un cv par mail, traitement d’une télé candidature …), et n’utilise pas les réseaux sociaux pour la recherche d’emploi.

Pour mener à bien son projet, l’association ANIS a reçu une subvention de 27 000 euros.

SEM TA ROUTE

Le projet de création d’une deuxième Crèche BABY’DOU, à Quartier d’Orléans s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Association SEM TA ROUTE dont l’objet vise notamment la mise en œuvre de projets d’innovation sociale et éducative en faveur de la petite enfance par le portage, l’animation et la gestion d’établissements d’accueil du jeune enfant. Une aide de 23 400 euros lui a été attribuée.