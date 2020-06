Le dernier Jumbo Jet 747 de la compagnie Corsair a pris sa retraite

On ne le verra plus sur le tarmac de l’aéroport Aimé Césaire en Martinique ou de Pôle Caraïbe en Guadeloupe. Le dernier Jumbo Jet 747 qui volait sous pavillon français, Corsair, a pris sa retraite lundi 15 juin 2020. Cet avion a assuré pendant 30 ans des liaisons quotidiennes vers les Antilles.

Le dernier aéroplane de la compagnie Corsair a quitté Paris, lundi 15 juin, marquant la fin de la présence du Jumbo Jet dans les territoires français. L’appareil est parti de l’aéroport de Paris-Orly vers Kemble au Royaume-Uni pour y être démantelé. Les 747 sont remplacés par des Airbus A330-Néo.

Un 747- 400 pouvait transporter 580 personnes. Outre les liaisons quotidiennes vers les Antilles, cet avion a permis de réaliser des vols pour le compte de pèlerins, des vols sanitaires, ou des opérations culturelles et sportives.

La compagnie Corsair avait de longue date prévu de se séparer de ces derniers 747 à partir de décembre 2020 dans le cadre d’un renouvellement de la flotte vers le tout-Airbus ; mais la crise sanitaire a accéléré ce départ.

Depuis le jeudi 18 juin, cinq Airbus, un A330-200 de 302 sièges et quatre A330-300 de 352 et 298 sièges, sont désormais dans les airs.

Ces appareils qui remplaceront les Boeing sont plus performants et plus respectueux de l’environnement.

Toutes les compagnies françaises doivent satisfaire aux recommandations formulées dans le plan de soutien à l’aéronautique pour un avion propre en 2035.