Avis aux voyageurs : il faut justifier d’un motif impérieux pour se rendre en Guadeloupe

La préfecture de Guadeloupe a renforcé le week-end dernier ses mesures pour lutter contre la circulation du Covid-19 sur son territoire.

Parmi les nouvelles mesures prises, celle pour les voyageurs en provenance de la Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de la Guyane de devoir justifier d’un motif impérieux de déplacement d’ordre professionnel, sanitaire ou familial. Cette mesure est applicable dès cette semaine, est-il indiqué sur le site de la préfecture.

Par ailleurs, depuis samedi les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et dans l’espace public sont interdits en Guadeloupe, quelle que soit leur nature (sauf cérémonies funéraires, transports de voyageurs, manifestations revendicatives, marchés), l’accès aux plages, plans d’eau, rivières et aires de pique-nique est interdit de 11h30 à 14h30 et de 20h à 6h.

Tous les rassemblements et réunions à caractère festif, ouverts au public, à titre payant ou gracieux qui se dérouleraient dans un espace privé sont interdits.