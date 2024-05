SANTE-AUTONOMIE : Structuration de l’offre médico-sociale sur le territoire

Le 4e vice-président de la COM, Michel Petit et son DGA Stuyvesant Lewis-Gumbs se sont rendus en Guadeloupe, le vendredi 26 avril dernier, afin de rencontrer Virginie Magnant, directrice générale de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), institution nouvellement gestionnaire de la 5ème branche de la Sécurité sociale.

Dans le cadre de ses actions de coopération avec les collectivités départementales et les agences régionales de santé, la CNSA a entamé, depuis 2023, des rencontres territoriales en vue d’échanger en direct autour des grands chantiers de la politique d’autonomie. Avec l’appui du Protocole d’accord entre l’Etat et la Collectivité de Saint-Martin, les acteurs de la branche Autonomie du territoire ont ainsi pu échanger (ARS, Collectivité et CNSA) pour avancer d’un même élan sur les problématiques rencontrées localement. Lors d’un temps d’échanges privilégié, la délégation composée de Michel Petit, M. Stuyvesant Lewis-Gumbs, DGA par intérim de la délégation Solidarité-Santé-Famille, a pu présenter les avancées du territoire de Saint-Martin, en termes d’équipements médico-sociaux et des orientations portées par le Président Louis Mussington.

Laurent Legendart, directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (ARS) et Paul Guibert, délégué territorial ARS dans les Iles du Nord, étaient également présents lors des discussions, accompagnés par les différents responsables de services ARS dans le champ médico-social.

Dans le contexte du vote récent de la loi du 8 avril 2024 initiant des mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie, base législative qui permettra à la COM de Saint-Martin de créer sa propre maison territoriale de l’Autonomie, le vice-président Michel Petit a pu engager la discussion sur les thématiques suivantes : les modalités de conventionnement entre l’Etat et la CNSA, les données socio-démographiques et les autres spécificités du territoire, la création des instances consultatives relevant du champ de l’Autonomie et l’organisation prévisionnelle de certains dispositifs réglementaires en matière d’évaluation, de coordination et d’accompagnement des usagers (aide au répit, analyse des situations complexes, pluridisciplinarité des équipes d’évaluation etc.).

