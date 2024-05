Un adolescent mordu par un requin dans la baie de Cul-de-Sac

L’accident fâcheux s’est déroulé ce vendredi 10 mai vers 5h30 du matin dans la baie de Cul-de-Sac. Un adolescent de 15 ans s’est fait mordre le pied par un requin. Selon les experts de la Brigade Nautique et la mère du garçon, il ne s’agit pas d’une attaque ni de la présence d’un requin déviant dans nos eaux.

Habitué à nager et à plonger avec les requins et les dauphins, l’adolescent de 15 ans se dirigeait ce vendredi matin aux petites heures vers son petit bateau qui mouillait dans la baie de Cul-de-Sac. Après avoir marché dans l’eau jusqu’à son embarcation, T. est monté à bord et s’est dirigé vers le nœud de mouillage. Durant la manipulation, le pied de T. se trouvait au-dessus de l’eau. Un requin a alors mordu son pied, le confondant probablement avec un oiseau à la surface. L’animal a tout de suite lâché prise. L’adolescent a été rapidement emmené aux urgences pour être pris en charge, il souffre d’un tendon sectionné et subit en ce moment une opération pour réparer le tendon blessé. T. restera ensuite en observation afin que sa plaie soit désinfectée en profondeur et surveillée minutieusement. La mère du grand garçon se veut rassurante sur l’état de son fils : « Il n’est pas sous le choc, c’est un accident avec des circonstances particulières, il ne s’agit pas ici d’une attaque de requin ». L’ADN du requin a été prélevée par la Brigade Nautique afin d’identifier l’espèce de l’animal. Une fois rétabli, l’adolescent compte bien remonter sur son bateau et replonger dans les eaux saint-martinoises, comme il l’a toujours fait. _Vx

