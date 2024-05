SANTÉ – PRÉVENTION : Atelier d’information sur le syndrome du bébé secoué

Le centre social Up Rising de Quartier d’Orléans organise ce samedi 11 mai à 16h un atelier d’information sur le syndrome du bébé secoué qui touche, selon la Haute Autorité de Santé, 500 enfants entre deux et quatre mois chaque année en France.

Le syndrome du bébé secoué désigne un traumatisme crânien entraînant des lésions au cerveau qui survient lorsque l’on secoue violemment un jeune enfant. Ceux de moins d’un an (et surtout de moins de 6 mois) sont les plus touchés par cette forme de maltraitance. Lorsqu’un bébé est secoué, des lésions cérébrales, oculaires et de la moelle épinière peuvent survenir même si la tête de l’enfant ne reçoit aucun choc. En effet, les nourrissons et les jeunes enfants ont une tête relativement grosse et lourde par rapport à leur corps. La musculature de leur cou est faible et leur cerveau est encore en développement. Il est donc plus sensible et susceptible d’être blessé par une secousse. Le plus souvent, ce drame arrive lorsque la personne qui s’occupe de l’enfant est exaspérée par ses pleurs. Un bébé en bonne santé peut pleurer 2 à 3 heures par jour pour diverses raisons : faim, couche humide, position inconfortable, besoin d’un câlin, ennui, fatigue, etc. En proposant cet atelier de prévention et d’information, le centre social Up Rising de Quartier d’Orléans vous donnera toutes les clés pour apaiser votre enfant dans les meilleures conditions. Le syndrome du bébé secoué est une urgence médicale et les drames peuvent être évités : une victime sur dix décède de ce syndrome et les trois-quarts présentent des séquelles graves sur le long terme d’après Santé Publique France. L’atelier de ce samedi 11 mai, animé par une infirmière puéricultrice, se déroulera dans les locaux du centre social à 16h. Un euro symbolique sera demandé aux participant.e.s. Les places étant limitées, les inscriptions sont conseillées. _Vx

Infos et inscriptions : 05 90 877 553 ou 06 90 414 591 – contact@semtaroute.com

