Pôle Emploi signe un partenariat avec deux entreprises et une association pour mieux accompagner les jeunes

«Innovant» et «unique». Deux adjectifs sur lesquels le directeur régional et la directrice territoriale de Pôle Emploi ont insisté pour qualifier le partenariat ou «alliance Public-Privé» que l’instance vient de signer avec Dauphin Telecom, Computech et l’association SXM Alumini.

Afin de mieux accompagner une centaine de jeunes à la recherche d’un emploi ou d’une formation, Pôle Emploi va leur proposer une tablette ainsi qu’une connexion internet pour pouvoir travailler de chez eux.

«Quand les jeunes quittent l’agence et retournent chez eux, certains n’ont pas les outils nécessaires pour avancer dans la démarche et il y a une rupture dans l’accompagnement», a pu remarquer Olivier Pelvoizin, le directeur régional. «J’ai en effet pu constater à Quartier d’Orléans notamment que des foyers, des secteurs n’étaient pas équipés en nouvelles technologies, c’est ce que l’on appelle des déserts numériques. Or le droit au numérique est un droit fondamental aujourd’hui, au même titre que le droit à l’électricité», commente Jean Arnell, co-gérant de Computech qui, sollicité par Pôle Emploi, a accepté de faire don de quinze tablettes. Celles-ci seront prêtées aux jeunes suivis par Pôle Emploi. Ils pourront les prendre chez eux afin de suivre des conférences, se renseigner sur des métiers, utiliser des outils dans le «Emploi store» du site de Pôle Emploi, réaliser des actions entre deux rendez-vous avec un conseiller, etc.

«Mais comme une tablette sans internet ne sert à rien», Dauphin Telecom a aussi été sollicité pour offrir des forfaits internet. «Nous devons tendre la main aux jeunes et faire en sorte qu’il existe un même niveau de chances», confie Eve Riboud, la directrice générale de l’opérateur local.

Dernier partenaire, l’association des anciens élèves de Saint-Martin, SXM Alumni. «Nous avons recensé 400 jeunes originaires de l’île installés dans quinze pays et réalisons notamment des portraits, des reportages d’eux. Nous avons créé un vrai réseau», déclarent les membres. «Le but est que ceux qui sont partis de l’île racontent leur parcours, que les jeunes Saint-Martinois que nous accompagnons puissent regarder ces reportages sur les tablettes, que cela leur donne envie de poursuivre, de se projeter dans ces parcours», conçoit Olivier Pelvoizin. Les membres de l’association vont également parrainer des jeunes en formation à Pôle Emploi. (soualigapost.com)