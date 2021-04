Solidarité : Les récoltes de dons pour les habitants de Saint-Vincent continuent de s’organiser à Saint-Martin

Les appels aux dons et collectes en faveur de Saint-Vincent se poursuivent à Saint-Martin, pratiquement deux semaines après l’entrée en éruption de la Soufrière. Des dons d’autant plus importants qu’au fil des jours, la situation devient de plus en plus difficile pour les habitants sinistrés.

Des premiers bateaux sont déjà partis il y a quelques jours à destination de Saint-Vincent. D’autre navires partiront à la fin de cette semaine, alors il n’est pas trop tard pour déposer des produits de première nécessité pour les bébés (lait, petits pots, lingettes, couches…). Mais aussi des boites de conserve, nécessaire de toilettes pour femme (serviettes et tampons hygiéniques), des vêtements, aliments secs, javel, eau…

Vos dons sont réceptionnés aux quatre coins de l’île, à savoir :

– La Plantation à la Baie Orientale

– Grape Wine à Hope Estate

– Doris au 06 90 22 92 70 (secteurs Marigot-Concordia)

– Le Mezza Luna à la Baie Nettlé

– Laurence au 06 90 40 38 80 pour toutes autres demandes

D’avance, merci de votre aide et votre soutien pour ce grand projet de solidarité envers nos voisins saint-vincentais.