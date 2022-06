SPECTACLE : Deux pièces de théâtre au programme de ce week-end

Avant une trêve vacancière d’été, le mois de juin est consacré aux différents spectacles de fin d’année des ateliers théâtraux de la Compagnie des Apatrides, les enfants et les adolescents prendront place sur la scène du théâtre de la Chapelle ces 11 et 12 juin.

La première représentation du weekend sera présentée par l’atelier lycéens du mercredi soir avec un spectacle intitulé « Carte Vitale », écrit et mis en scène par Audrey Duputié, en charge de l’atelier. Elle aura lieu ce samedi 11 juin à 19h dans le splendide théâtre de la Chapelle avec comme jeunes comédiens : Arthur Engelmann, Jeanne Engelmann, Jeanne Pelé Kelan Porier, Kiana Kozakiewiez, Léonie Castaing, Malina Scotland, Méline Boghossian, Bambou Prévot-Lamarque et Candice Lafaille-Crecel. La brochette d’adolescents interpréteront des personnages évoluant dans une société post-contemporaine. La trame de l’histoire imaginée par Audrey Duputié présage de belles performances théâtrales : le gouvernement prend des mesures très restrictives pour lutter contre le chômage et la surpopulation. La dernière de ces mesures va faire date à savoir l’attribution à chaque citoyen d’une carte vitale. Cette carte donne à chacun un nombre de jours de vie par mois en fonction de son utilité dans la société… La nature humaine risque d’un prendre un coup, pour le plus grand plaisir du public. Le spectacle de l’atelier des enfants de CE1-CE2 du samedi matin sera quant à lui présenté le dimanche 12 juin à 18h. Les Apatrides proposent une revisite des célèbres fables du poète français Jean de La Fontaine, rebaptisée pour l’occasion « Ainsi font, font, font…aine », œuvre écrite et mise en scène par Virginie Conties. Les comédiens en herbe seront au nombre de douze à se produire sur la scène de théâtre avec Inès Hacquart, Elsa Latour, Emy Pouget, Juliette Claude, Mathias Lizé, Nalu Gentil, Sunny Aubineau, Madisson Carollo, Juliette Morand, Lucas Daviaud, Liv Lugger-Richardson et Taïssia François-Aleksandrova. La petite troupe mettra La Fontaine à l’honneur comme il se doit. Les tout-petits s’en emparent gaiement et viennent camper les plus célèbres des animaux pour détourner les fables tout en douceur et bien évidemment, avec humour. Deux soirées qui mettront en lumière le talent de la nouvelle génération. _Vx

« Carte Vitale » : samedi 11 juin à 19h

« Ainsi font, font, font… aine » : dimanche 12 juin à 18h

Entrées : 12€ pour les adultes et 10€ pour les enfants

Billetterie ouverte au théâtre tous les soirs de 18h à 19h (sauf samedi et dimanche)

Infos : 06 90 55 87 44

www.theatresxm.fr

